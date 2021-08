Série C: Quando não é dia, simplesmente não é dia, né Botafogo-PB?

João Pessoa, PB, 23 (AFI) – O Botafogo-PB entrou na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C na liderança do Grupo A e com boas chances de manter. O Belo, porém, visitou o Floresta-CE, no Almeidão, e perdeu por 2 a 1. Um placar surpreendente e um jogo para se esquecer dos comandados de Gerson Gusmão.

O Botafogo perdeu a primeira posição para o Manaus-AM. O Gavião de Evaristo Piza bateu o Altos-PI, em casa, por 2 a 0, e chegou aos 21 pontos. Um acima dos paraibanos, na segunda colocação.

O treinador Gerson Gusmão não contou com Esquerdinha e mudou o esquema. Apesar do trabalho durante a semana, não funcionou. O Botafogo teve inúmeros problemas para atacar e o professor lamentou.

“Quando a gente faz uma partida ruim, a tendência é a gente achar que os jogadores que não participaram fizeram mais falta. Hoje foi uma noite ruim para nós, em que nós estivemos muito abaixo do que podemos produzir.”

“Com certeza os jogadores que não estiveram em campo hoje fizeram falta. Mas futebol é assim. A gente trabalha para executar as coisas de uma maneira, chega no jogo e às vezes não acontece. Já fizemos muitos jogos que conseguimos desempenhar tudo que foi preparado, mas, hoje, não deu.”

‘MUITOS PROBLEMAS TÉCNICOS’

Gerson Gusmão, rapidamente, tentou ajeitar e, aos 33 minutos, do primeiro tempo substituiu Daniel Felipe por Tsunami. O problema não foi necessariamente as peças ou o esquema. O Belo pecou muito nos fundamentos.

“Não conseguimos ter o início da jogada, a construção. Tivemos muitos problemas técnicos, erros de passe, acabamos não tendo uma saída de bola qualificada. Isso acabou prejudicando toda estrutura da equipe. Foi uma noite em que nada deu certo.”

“Durante o primeiro tempo tivemos que alterar para ver se melhorava alguma situação. A gente estava errando demais e isso acabou afetando a produção da equipe. A gente já tem uma equipe com algumas fragilidades, e nosso sistema defensivo acabou sendo vulnerável.”

LONGE DE CRISE

Claro, não é motivo para se desesperar e o próprio Gerson Gusmão fez questão de valorizar o trabalho dos jogadores, até o momento. O Botafogo busca a recuperação no domingo (29), às 16 horas, novamente fora de casa. O Belo visita o Altos-PI, no Albertão.