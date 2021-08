Série C: Recém-contratado pelo Paysandu-PA marca gol decisivo e já parece estar ’em casa’

Belém, PA, 25 (AFI) – O lateral-direito Leandro Silva nem parece que chegou ao Paysandu-PA no início de agosto. Ele foi contratado para compor o elenco, só tinha Marcelo para função, mas assumiu a titularidade, com a suspensão do concorrente e, na última partida, o empate em 2 a 2 com o Volta Redonda-RJ, já marcou um gol.

A bola na rede, inclusive, deu os números finais, nos acréscimos, e garantiu um ponto para o Papão, que está na terceira colocação do Grupo A do Campeonato Brasileiro Série C com 20, a um do líder um Manaus-AM e, também, um do sexto Ferroviário-CE e do quinto, o próprio Voltaço.

Por todos os fatores, Leandro Silva se mostrou bastante contente com o placar e falou como se estivesse na Curuzu há alguns anos.

“Resultado muito bom. A gente vinha com o intuito de vitória, mas foi um jogo fora de casa, um jogo sofrido, estávamos perdendo de 2 a 0 e buscamos. Paysandu é raça, na vontade e, graças a Deus, eu fui coroado com gol para ajudar meus companheiros. Mérito para todos, estão de parabéns por buscar esse resultado até o final e acreditar.”

RUMO À PRÓXIMA FASE

A sequência do Paysandu conta com dois jogos em casa. Primeiro, recebe o Floresta-CE, às 18 horas, neste sábado (28). Na semana seguinte, o adversário é o lanterna (10°) Santa Cruz-PE. Boa oportunidade de garantir os seis pontos e “consagra cada vez mais a classificação”, como disse Leandro Silva.