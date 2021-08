Série C: Reforço do Paysandu-PA fala sobre a reta final: ‘Levar como Copa do Mundo’

Belém, PA, 11 (AFI) – O novo reforço do Paysandu-PA chegou para dar um gás nesta reta final de Campeonato Brasileiro Série C. O zagueiro Victor Sallinas foi apresentado, falou das principais virtudes e ressaltou a importância dos próximos jogos.

O defensor foi contratado no início de agosto. Aos 29 anos, Sallinas estava no Confiança, pela Série B, onde fez oito jogos. Ele já passou também por Juventude, Avaí, São José-RS e Portuguesa-SP.

PRAZER, SALLINAS

Victor Sallinas briga com Perema e Denilson por uma vaga entre os titulares de Roberto Fonseca. Ainda sem estrear, o zagueiro “vendeu o peixe”. Cabe, agora a ele para render o que falou e ao treinador.

“Sou canhoto, tenho o jogo aéreo muito forte, tanto ofensivo quanto defensivo, sempre me destaquei nos clubes que passei por conta disso. Sou um zagueiro de força, com uma velocidade boa, uma explosão boa e espero ajudar bastante o Papão com isso.”

‘CRESCER NA HORA CERTA’

O Paysandu pode não estar na melhor posição da tabela, apenas sexto, porém, os pontos que importam. O Papão está a apenas três do líder Botafogo-PB e poderia ser melhor. Os dois se enfrentaram na última rodada e até o intervalo, o topo era do Paysandu. O adversário, porém, buscou a virada e venceu por 2 a 1.

Próximo das últimas rodadas, o novo jogador sabe da importância, então, de deixar tudo em campo em busca da classificação à próxima fase.

“Faltam sete partidas, a gente tem que levar isso como uma Copa do Mundo. Essa reta final é para a gente crescer na hora certa do campeonato, para poder classificar o Papão. A gente tem que manter uma regularidade melhor em casa, fazer isso aqui o nosso caldeirão, mesmo sem torcida.”

PRIMEIRA PARADA

A caminhada se inicia neste sábado (14), na Curuzu, às 19 horas. O Paysandu recebe o vice-lanterna (9°) do Grupo A Jacuipense-BA.