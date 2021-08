Série C: Reforço é a nova esperança do Santa Cruz-PE

Recife, PE, 05 (AFI) – O Santa Cruz-PE não está com motivos para celebrar. Lanterna (10°) do Grupo A no Campeonato Brasileiro Série C, o Tricolor tem apenas três pontos, a oito do primeiro fora da zona de rebaixamento, Floresta-CE. Para a próxima partida, porém, que é justamente contra os cearenses, o Santa Cruz deve ter reforço em campo.

O meio-campista Jaílson, contratado em julho do futebol árabe, não pôde estrear antes, pois foi uma transferência do exterior. O jogador precisou aguardar a abertura da janela no mercado para ficar à disposição.

ESPERANÇA NO MEIO CAMPO

A documentação foi acertada entre o Santa Cruz e o Al Tai, dos Emirados Árabes Unidos, e Jaílson só aguarda a regularização da CBF. Ele trabalhou com Roberto Fernandes na última passagem pelo Tricolor, em 2018, e, com certeza, será uma opção do treinador.

Com a saída de Chiquinho, o comandante precisou encontrar alternativas no meio campo. Mexeu na equipe inúmeras vezes e testou diversos jogadores que não responderam à altura.

PRÓXIMA PARTIDA

O jogo contra o Floresta é neste sábado (07), às 17 horas, no Vovozão e vale pela 11ª rodada.