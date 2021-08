Série C: Reforço faz ‘tarefa’ antes de estreia e ganha pontos no Paysandu-PA

Belém, PA, 26 (AFI) – Se ainda não entrou em campo para animar os torcedores, pelo menos, o novo atacante Tcharlles, que já brilhou pelo rival Remo, não desapontou no primeiro recado. O reforço ressaltou o tamanho do Paysandu-PA e ainda se mostrou à disposição para “ajudar de qualquer maneira”.

Tcharlles não entra em campo desde março, quando estava na Inter de Limeira-SP e precisa trabalhar bastante se quiser uma vaga com Roberto Fonseca. No Remo, pela última temporada, foi titular durante a campanha e marcou quatro gols.

‘TAMANHO A NÍVEL NACIONAL E MUNDIAL’

Claro, alguns torcedores do Papão podem estar com um pé atrás. Não é fácil receber um jogador que fez sucesso no maior rival. O atacante, porém, faz a “tarefa de casa” para a torcida esquecer e apoiar o jogador.

“Vou trabalhar bastante nesses próximos dias, para que no outro jogo eu já possa estar à disposição. A gente sabe do tamanho que representa o Paysandu a nível nacional e mundial. Venho, com toda a certeza, para tentar ajudar ao máximo a conquistar esse acesso.”

DEVER DE CASA

Não foi apenas com o recado sobre a expressão do Paysandu. Tcharlles também ganha pontos com o treinador e o elenco. Antes de chegar, o reforço fez questão de entender como está o Papão na Série C e o estilo de jogo para se adaptar.

“Venho acompanhando, inclusive assisti o último jogo também. Achei a equipe muito qualificada. Eu geralmente faço as duas funções, tanto pela beirada, quanto centralizada, então vai depender muito do que o professor optar, para poder ajudar de qualquer maneira.”

TEM QUE ESPERAR

O atacante ainda não deve estrear na próxima rodada, quando o Paysandu recebe, na Curuzu, o Floresta-CE, às 18 horas do sábado (28). Tcharlles, além do tempo fora dos campos, não está regularizado no BID.