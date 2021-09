Série C: Responsável pela gestão do Figueirense traça meta: “Temos que fazer 90% dos pontos”

Florianópolis, SC, 31 (AFI) – Apesar de ter arrancado um ponto do líder Ypiranga, o Figueirense segue distante do G4 – zona de classificação – no Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. São cinco pontos de diferença e 12 em disputa. Jogar a toalha, porém, está fora de cogitação, mesmo que a matemática não seja nada fácil. O empresário Luiz Alberto, responsável pela LA Sports, parceira na gestão do Figueirense, fez as contas para carimbar o passaporte.

“Temos que fazer 90% dos pontos. Já era calculado que o segundo turno seria melhor pela chegada tardia dos atletas. Tivemos três vitórias em cinco jogos. Há um crescimento, mas precisamos da porcentagem. E acredito que temos condições de fazer. Mas se não der, a semente está sendo plantada para o futuro. O acesso será fundamental para nós. Se a gente puder manter esse elenco, será essencial para a retomada do Figueirense”, analisou ele em entrevista à CBN Diário.

RETOMADA!

Desde o rebaixamento na Série B, o Figueirense passa por um momento de reestruturação. A LA Sports chegou a contratar 20 jogadores, sendo o último Eltinho, do Juventude.

“Há um compromisso de reestruturação. Não foi de um dia para o outro que o Figueirense chegou nessa situação. Estamos com uma nova energia, um novo trabalho, seriedade e estamos mergulhando de cabeça para honrar o futebol catarinense e a torcida do Figueirense. É inadmissível chegar ao ponto que chegou”, seguiu Luiz Alberto.

CALMA!

Eltinho, aliás, já está regularizado no BID, mas ainda não tem previsão de estreia. O técnico Jorginho tenta manter a calma por conta do histórico de lesões do lateral-esquerdo.

“O Eltinho é um atleta de um porte físico não tão privilegiado, então temos que tomar cuidado com ele para que não venha aqui e, em um chute ou corrida, rompa o músculo onde, ou próximo, ele machucou”, comentou Jorginho.

Após empatar com o líder Ypiranga, por 1 a 1, o Figueirense parou na sexta colocação com 20 pontos, a cinco do Ituano que fecha o G4. O clube paulista, aliás, será o próximo adversário dos catarinenses na segunda-feira (6), às 20 horas, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 15ª rodada.