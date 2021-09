Série C: Santa Cruz-PE, enfim, vence e treinador garante: ‘Grupo vem amadurecendo’

Recife, PE, 31 (AFI) – A espera acabou! Quando menos se esperava, o Santa Cruz-PE encerrou o jejum de CINCO meses sem vencer dentro de casa, no Arruda. O triunfo foi contra o Volta Redonda-RJ, que briga para ser líder no Grupo A do Campeonato Brasileiro Série C, por 2 a 1.

A situação da Raposa é muito complicada ainda, porém, o treinador Roberto Fernandes reconhece o momento de comemorar. Os três pontos, com certeza, aliviam uma parcela da imensa pressão.

CONFIRA OS GOLS DO JOGO

ESTÁ NO CAMINHO

O Santa Cruz continua na lanterna (10°) com 11 pontos, a quatro de distância do oitavo colocado, o Altos-PI. Faltam mais quatro rodadas e, se depender de manter o rendimento recente, as expectativas aumentam.

“O grupo vem amadurecendo. Cada time tem o seu tempo de maturação. A equipe chega ao quarto jogo invicto na reta final de competição. Então, é ir corrigindo detalhes, porque têm coisas que não vão se corrigir em mais 30 dias. Mas essa vitória e esse momento que o clube vive dá uma confiança aos atletas de continuarem lutando.”

AH BOM…

7 de abril de 2021. Esta era a data da última vitória, antes do duelo contra o Volta Redonda. O Santo Cruz recebeu, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano, o Vera Cruz por 4 a 1. Só na Série C, são três empates e três derrotas. Roberto Fernandes, então, fez questão de relembrar da torcida.

“Em primeiro lugar, passando já do tempo, quero dedicar essa vitória à torcida do Santa Cruz. Que calvário ficar quase cinco meses sem vencer em casa. Para um time do tamanho do Santa Cruz foi demais, são coisas que não conseguimos explicar. E sem dúvida alguma parabenizar a luta, entrega, doação, comprometimento de todos os atletas. Eles foram merecedores disso.”

DUELO DIFÍCIL

Na próxima partida, o Santa Cruz busca manter a boa fase, na Curuzu, às 18 horas do domingo (05) contra o quarto colocado Paysandu-PA.