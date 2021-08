Série C: Santa Cruz-PE precisa calibrar o pé para manter o sonho da permanência vivo

Recife, PE, 26 (AFI) – O Santa Cruz-PE perdeu uma grande oportunidade na última rodada. O time saiu à frente contra o nono colocado Jacuipense-BA, criou diversas oportunidades, mas cedeu o empate e somou apenas um ponto.

O Santa Cruz é o lanterna (10°) do Grupo A no Campeonato Brasileiro Série C com apenas uma vitória, até o momento, e oito pontos. O Jacuipense tem 11. Uma vitória deixaria ambos com a mesma pontuação, porém, a Raposa ultrapassaria, por conta do número de triunfos (2 a 1).

FELIPÃO CHAMA A RESPONSA PELA GOLEADA SOFRIDA

ERA PARA GANHAR?

A “justiça no futebol” é algo complicado. Tem casos em que o time joga melhor, tem mais chances para vencer e peca nas conclusões, enquanto o adversário aproveita as poucas chegadas. O atacante Frank não entrou no mérito de quem “merecia vencer”, porém, falou da grande partida do Santa Cruz e lamentou o 1 a 1.

“Foi um excelente primeiro tempo, teve o empate, mas voltamos a jogar, impor ritmo no jogo. Tivemos oportunidades. Infelizmente, não conseguimos fazer o segundo gol que nos daria a vitória e mais tranquilidade para chegar neste jogo contra o Volta Redonda. Tivemos consciência que criamos muito. Infelizmente, não conseguimos ser tão efetivos para a quantidade de situações que a gente criou.”

‘VAMOS COM TUDO’

Na próxima rodada, a Raposa não pode repetir a ineficiência. O time enfrenta o quinto colocado Volta Redonda-RJ, às 20 horas da segunda, no Arruda. Poderia ser uma vantagem, mas o Santa Cruz tem péssimo aproveitamento em casa. São três igualdades e três derrotas.

“Sabemos que é um jogo difícil diante do cenário da competição para o Santa. Ainda mais dentro de casa porque nós, como mandantes, ainda não ganhamos na Série C. Mas nós vamos com a confiança, com tudo para conseguir os três pontos dentro de casa.”