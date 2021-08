Série C: Santa Cruz perde atacante recém contratado para time da Série B; Zagueiro titular fica

Santa Cruz, PE, 17 (AFI) – Mesmo estando na lanterna do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C com grandes chances de rebaixamento, o Santa Cruz segue sendo uma boa vitrine para os jogadores. Prova disso é que nesta terça-feira (17), o clube confirmou a saída do atacante recém contratado Rone que aceitou uma proposta do Brasil de Pelotas para jogar a Série B.

“O Santa Cruz informa à sua torcida sobre a saída do atacante Rone do elenco coral. O atleta recebeu uma proposta do Brasil-RS, foi liberado pela direção tricolor e não faz mais parte do grupo de atletas. O Santa Cruz agradece pelos serviços prestados e deseja sorte e sucesso nos novos desafios da carreira”, disse o clube em nota oficial.

Rone chegou ao Santa Cruz no dia 16 de julho, ou seja, exatamente há um mês atrás. Ao todo, fez apenas dois jogos com a camisa da Cobra Coral, ambos entrando no segundo tempo e não chegou a balançar às redes. Aos 26 anos, ele tem passagens por Santo André, CSA, Chapecoense, entre outros.

POR OUTRO LADO..

Por outro lado, o Santa Cruz conseguiu segurar um de seus principais líderes do elenco. Isso porque, o zagueiro Breno Calixto recebeu uma proposta oficial do ABC e sondagens de outros clubes, que não tiveram nomes revelados, mas optou por seguir no Santa.