Série C: São José-RS terá retorno de Pingo e de atacante para se afastar ainda mais de degola

Porto Alegre, RS, 20 (AFI) – Vindo de dois jogos sem vitórias, mas embalado por conquistar o primeiro ponto fora de casa, o São José-RS volta a campo neste sábado (21) de olho na reabilitação para abrir distância da zona de rebaixamento do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. De volta ao Estádio Francisco Novelletto, o time gaúcho recebe o Novorizontino, às 11h da manhã.

“Este jogo tem o mesmo peso de todos os que temos feito nas últimas rodadas. Queremos sair da situação incômoda na tabela e precisamos fazer o dever de casa”, disse o zagueiro Jadson, que é um dos líderes do elenco.

Para o duelo, a principal novidade é o retorno do técnico Pingo, que volta a ficar à frente da equipe após cumprir suspensão na rodada passada. O auxiliar João Bandock foi quem ficou à beira do gramado contra o Ituano. Além disso, o atacante Cláudio Maradona também retorna. Além de acreditar em salvar a equipe da degola, o comandante afirmou que ainda sonha com a classificação.

“Nós ainda pensamos em classificação, sim. Vamos buscar essa vaga até o final. Por isso, todos os jogos são importantes, mas este é bem mais decisivo. As últimas atuações foram importantes para reforçar a nossa confiança. O importante é que estamos melhorando e ficaremos ainda melhores, porque os jogadores assimilaram muito bem o nosso estilo de jogo”, disse Pingo.

Até por conta disso, o São José-RS deve ir a campo neste sábado com a seguinte formação: Fábio Rampi; Daniel, Jadson, Bruno Jesus e Marcelo; Lissandro, Everton Bala, Crystopher e Gabriel Lima; Mazola e Leilson (Claudio Maradona).