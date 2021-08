Série C: Se é para o bem e felicidade do Botafogo-PB diga ao povo que fico

João Pessoa, PB, 19 (AFI) – E aí? Você comanda o líder do Grupo no Campeonato Brasileiro Séire C e recebe uma proposta do vice-lanterna na Série B, o que faria? O treinador Gerson Gusmão decidiu seguir com o trabalho no Botafogo-PB.

No clube desde abril, ele sofreu com a eliminação na semifinal do Campeonato Paraibano para o Campinense, nos pênaltis (4 a 5), após empate em 0 a 0, mas teve o voto de confiança dos jogadores e treinadores para dar a volta por cima.

NADA FORA DO NORMAL

O Botafogo é o primeiro colocado no Grupo A com um ponto de vantagem para o segundo, Paysandu-PA, e dois do quinto, Volta Redonda-RJ. São cinco vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas a seis rodadas do fim.

A demissão do treinador Rodrigo Santana, fez o Confiança buscar Gerson Gusmão para assumir a bronca. O treinador, porém, preferiu o ótimo momento no Belo e considerou “natural” o convite. O importante é “não atrapalhar”.

“Isso é natural para qualquer profissional. Quando uma equipe perde um treinador, nomes são procurados. Isso não é uma exclusividade no Botafogo-PB. O que temos que fazer é seguir trabalhando e não deixar algo que vem de fora atrapalhar o nosso planejamento. A gente está focado no trabalho, que tem sido bem feito.”

‘MISSÃO É TERMINAR NO G4’

O líder do Grupo, ao término da Fase, não recebe título ou ascensão precoce à Série B e, por isso, o Botafogo de Gerson Gusmão não vê a primeira colocação como objetivo. Desde que esteja no G4 e classificado à próxima fase, o treinador não achará ruim.

“A liderança não é um objetivo, e sim um mérito para o clube. A gente espera permanecer mais tempo lá, sempre lembrando que a nossa missão é terminar entre os quatro primeiros para depois disputar a vaga na Série B. Esperamos que assim possa ser, mas vai ser complicado, porque é uma competição muito equilibrada. Temos que trabalhar ainda mais para isso acontecer.”

DÁ PARA CONTINUAR

Nesta sexta-feira, o Belo abre a 13ª rodada no Almeidão, às 20 horas contra o Floresta-CE. Chance de permanecer mais tempo na liderança. O adversário tem apenas 12 pontos, na oitava colocação.