Série C: Sem desfalques, Figueirense viaja para o interior de São Paulo e atacante foca em colar ainda mais no G4

Florianópolis, SC, 19 (AFI) – Antes de embarcar para São José do Rio Preto, onde irá finalizar sua preparação para encarar o Mirassol neste sábado (21), o Figueirense fez seu último treino em Florianópolis (SC) na manhã desta quinta-feira (19). Focado em encostar no G4 do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C, o técnico Jorginho fez uma atividade focada em jogadas de bolas paradas defensivas e ofensivas.

Para o duelo, o time catarinense viajou sem desfalques, já que não tem desfalques por lesão ou suspensão, em relação a formação que venceu o Paraná na última rodada. Um dos líderes do elenco, o atacante Diego Tavares falou da importância de buscar mais um resultado positivo neste momento crucial da competição.

“Mais uma decisão pela frente, que pode nos aproximar do G4. O nosso foco segue jogo a jogo, e sabemos que é fundamental voltar de lá com um bom resultado. Temos trabalhado nos últimos dias para fazer uma grande partida”, disse o jogador.

Atualmente, o time alvinegro aparece na sétima posição na tabela com 16 pontos, cinco a menos que o Ituano, que tem 23 e é o primeiro time na zona de classificação. O duelo contra o Mirassol está marcado para às 17h, no Estádio José Maria de Campos Maia.