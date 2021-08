Série C: Sem sofrer gols há dois jogos, goleiro do Figueirense valoriza invencibilidade em casa

Florianópolis, SC, 26 (AFI) – O goleiro Rodolfo Castro não toma gols há dois jogos e participa da segunda melhor defesa da Série C do Campeonato Brasileiro. Além disso, o camisa 1 também vê a força do Figueirense em casa. O clube catarinense está invicto como mandante – quatro vitórias e dois empates.

“Estamos conseguindo sempre um domínio maior sobre os nossos adversários e impondo nosso futebol em casa. Principalmente agora nas duas próximas rodadas do returno, que jogaremos em casa, será muito importante manter e fazer valer essa nossa força para conseguir entrar no G4. Aqui é a nossa casa, temos que valer o mando de campo”, analisou ele.

LÍDER PELA FRENTE!

Com apenas oito gols tomados em 13 jogos, o Figueirense voltará a campo no domingo, às 11 horas, quando receberá o Ypiranga, líder do Grupo B, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 14ª rodada.

“Será um jogo brigado contra a boa equipe do Ypiranga, que vem liderando o grupo. Mas, como falei, estaremos dentro da nossa casa e respeitando o adversário vamos com sabedoria, entrega e imposição em busca da vitória. Temos que entregar isso independente do adversário, buscar essa vitória a todo custo”, comentou Rodolfo Castro.

O Figueirense está fora da zona de classificação. O time catarinense é o sexto colocado, com 19 pontos, contra 22 do Ituano, o primeiro dentro do G4.