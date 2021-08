Série C: Sem vencer há três jogos, Paraná tem retorno e dúvidas no ataque para encarar Botafogo-SP

Curitiba, PR, 06 (AFI) – Vindo de dois empates seguidos, mas a três jogos sem vencer, o Paraná-PR segue focado na reabilitação para tentar sair da zona de rebaixamento do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Fora de casa, o Tricolor terá um duelo complicado neste sábado (07) contra o Botafogo-SP, às 19h, no Estádio da Santa Cruz, já que o rival briga para entrar no G4.

Para o duelo, o técnico Silvio Criciúma poderá contar com o retorno do atacante Reis para armar o time titular do Paraná. O centroavante cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo na rodada passada e retorna a equipe.

Já a outra vaga no setor ofensivo, ao lado dele e de Gustavo França, ainda está aberta com Erivan e Vinicius Moura disputando posição. O segundo sai na frente, já que no jogo passado balançou as redes e agradou. No mais, a equipe não deve ter mudanças com relação ao jogo passado na igualdade contra o Ypiranga-RS.

Até por conta disso, o Paraná deve ir a campo neste sábado (07) com a seguinte escalação: Bruno Grassi; Alex Murici, Jonathan Costa, Romulo Costa e Danilo; Moisés Gaúcho, Janderson Maia e Sillas; Erivan (Vinicius Moura), Gustavo França e Reis.