Série C: Substituo de Pingo no banco de reservas, auxiliar do São José-RS lamenta empate: ‘Tivemos mais chances’

Porto Alegre, RS, 16 (AFI) – O São José-RS buscou um grande resultado na última rodada. Sem o treinador Pingo no banco de reservas, o auxiliar João Bandoch viu e orientou o time ao empate contra o Ituano-SP, após estar atrás por 2 a 0.

O substituto do Pingo, inclusive, afirmou que o São José esteve mais próximo de uma vitória, do que os mandantes, no sábado. O resultado deixou o Zeca a três pontos do primeiro clube na zona de rebaixamento (9°) do Grupo B Paraná-PR.

Apesar de jogar no Novelli Júnior contra o quarto colocado, o São José não recuou e agrediu o Ituano. O primeiro gol do Galo sai quando os visitantes eram melhores. O auxiliar João Bandoch, porém, ressaltou a qualidade dos jogadores para buscar o empate.

“Até o primeiro gol, estávamos bem na partida, mas por algumas indecisões, acabamos sofrendo o gol, e houve uma desatenção do time, que sofreu o segundo gol. É complicado quando se tem o domínio do jogo e acontecem os gols neste momento, e isso abateu um pouco a equipe, mas precisávamos reagir com o que temos de positivo.”

“Nosso time sabe exatamente o que fazer em campo, e foi desta forma que a situação foi controlada de novo. Tivemos mais chances para marcar, mais possibilidades de buscar essa vitória. Acredito que a entrega dos nossos jogadores fez toda a diferença hoje.”

MISSÃO COMPLICADA NA DEGOLA?

Na próxima partida, a tarefa do São José, novamente, é contra um dos primeiros colocados. Em casa, no Francisco Novelleto, o Zeca recebe o segundo colocado Novorizontino-SP, às 11 horas do sábado.

Vale lembrar que o São José pode iniciar a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C na zona da degola. O Paraná duela com o Figueirense-SC, nesta segunda, às 20 horas, no Orlando Scarpelli, pelo fechamento da 12ª. Uma simples vitória paranista coloca o Zeca na nona colocação.