Série C: Técnico da melhor campanha pede foco total da sua equipe

Erechim, RS, 13 (AFI) – O Ypiranga–RS, dono da melhor campanha na Série C do Brasileiro, entra em campo nesta sexta-feira (13), para enfrentar o Criciúma, em busca de mais um resultado positivo para se manter na liderança do Grupo B. Com 23 pontos é dono do melhor ataque com 20 gols.

O jogo diante do Criciúma é tido como de “seis pontos” pelo técnico Júnior Rocha, pois o time catarinense que já chegou a liderar o grupo, é o quarto colocado e está apenas três pontos atrás do Canarinho. E por jogar em casa, o objetivo é concentração total em busca de uma vitória para se manter na liderança.

“O Criciúma é uma grande equipe e vem realizando também uma grande campanha, mas vamos jogar em casa e temos que nos impor em busca do resultado positivo para que possamos nos manter no topo da classificação em busca do nosso primeiro objetivo que é a classificação“, disse o treinador.

QUER O TIME FOCADO

Sob comando de Junior Rocha, na Série C do Brasileiro foram 11 jogos, com sete vitórias, dois empates e duas derrotas. Nesses dois resultados negativos, um foi para próprio Criciúma ainda na terceira rodada da competição, quando o time catarinense havia vencido em casa por 2 a 1. Com 69% de aproveitamento, o treinador sempre cobra do seu elenco foco total no adversário.

“A campanha é boa, mas podemos sim melhorar a cada treino a cada jogo e sempre focado no nosso adversário e nosso próximo compromisso é o Criciúma então é concentração total para que possamos entrar em campo e realizar grande jogo com resultado positivo”, disse técnico Júnior Rocha.

HORÁRIO DA PARTIDA

O Ypiranga é o lider do Grupo B da Série C do Brasileiro e volta a campo nesta sexta-feira (13), às 20hs, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, diante do Criciúma em jogo válido pela 12ª rodada.

