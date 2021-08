Série C: Técnico do Figueirense enaltece vitória e pede elenco focado na classificação: ‘É nosso objetivo’

Florianópolis, SC, 17 (AFI) – As chances de classificação continuam vivas para o Figueirense dentro do Campeonato Brasileiro da Série C. Na noite desta segunda-feira (16), no fechamento da 12ª rodada da primeira fase, o time catarinense se reabilitou ao vencer o Paraná, pelo placar de 2 a 0, no Estádio Orlando Scarpelli. Após a partida, o técnico Jorginho parabenizou o grupo e pediu para que a equipe mantenha o bom desempenho nas próximas rodadas para chegar ao seu objetivo.

“Estávamos fazendo bons jogos, mas a bola teimava em não entrar. Valeu pelo resultado e pelo empenho dos atletas. Eles foram muito dedicados, estão sendo dedicados desde que chegaram aqui. Isso nos deixava e nos deixa sempre a pensar lá na frente e nunca atrás. A gente tem que correr atrás sempre. Eles estão de parabéns. Agora é correr atrás para diminuir a distância. Temos um jogo contra o Mirassol e podemos diminuir mais um pouquinho. É assim que vamos encarar, é dessa forma. Não vamos ficar satisfeitos com esse jogo, queremos muito mais”, disse o treinador.

Com o resultado, o Figueirense chegou aos 16 pontos, mas seguiu na sétima colocação, porém viu a diferença para o G4 diminuir. Agora é de cinco pontos, já que o Ituano, quarto colocado tem 21. Na visão de Jorginho, esse motivo irá animar ainda mais seu elenco nesta reta final de primeira fase.

“O profissional do futebol precisa estar motivado o tempo todo, não pode desistir. Quando se desiste, não serve para trabalhar em um time como o Figueirense. Aqui os meninos não vão desistir, eles querem colocar o Figueirense no melhor lugar que ele possa ficar. Essa é a intenção, a luta e o trabalho. Eles estão fazendo de tudo por isso”, completou.

Focado em manter o embalo, o Figueirense volta a campo no próximo sábado (21), quando visita o Mirassol-SP, no Estádio José Maria de Campos Maia, às 17h.