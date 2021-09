Série C: Técnico do São José-RS enaltece vitória, mas afirma: ‘Ainda temos quatro decisões’

Porto Alegre, RS, 31 (AFI) – Firme e forte na briga contra o rebaixamento no Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C, o São José-RS conquistou um bom resultado neste domingo (29) ao fazer jus ao fator casa e vencer o Paraná, pelo placar de 1 a 0, no Estádio Francisco Novelletto. Após a partida, o técnico Pingo fez uma análise do duelo.

“Tivemos as oportunidades para definir a partida ainda no primeiro tempo. Tivemos volume, a posse de bola e a criação de muitas chances de gol, mas não marcamos. Aí o jogo ficou brigado, que não é uma característica muito nossa. Mas o importante era este resultado, a vitória”, disse o comandante, que ainda completou falando do foco na reta final para acabar de vez com as chances de degola.

“Vencemos um adversário direto e temos ainda quatro decisões. Eu quero vencer e ver até onde chegaremos”, completou Pingo.

A vitória garante seis pontos de vantagem ao Zeca em relação à zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe tem 16 pontos e aparece na oitava colocação, vindo de três jogos sem derrota. O São José volta a campo nesta sexta-feira (03) quando visita o Mirassol, às 20h, no Estádio José Maria de Campos Maia.