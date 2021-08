Série C: Técnico do Volta Redonda analisa revés e projeta sequência de jogos em casa

Volta Redonda, RJ, 10 (AFI) – O Volta Redonda conheceu a sua segunda derrota nesta Série C do Campeonato Brasileiro após ser superado pelo Manaus-AM por 1 a 0, em partida disputada nesse domingo (08), na Arena da Amazônia. Após o confronto, o comandante Neto Colucci analisou o revés tricolor e lamentou as chances de gols perdidas durante o jogo.

“Infelizmente uma derrota que não estava nos nossos planos. A equipe nos primeiros dez minutos sentiu um pouquinho até se adaptar e depois disso só deu Volta Redonda. Criamos algumas oportunidades, mas não fomos competentes para fazer o gol e, em um descuido, já nos acréscimos, o Manaus abriu o placar. Depois ficou difícil furar a retranca do Manaus, tivemos até algumas oportunidades, mas, mais uma vez, não conseguimos aproveitar. Faz parte do futebol você ganhar, empatar ou perder. Foi a nossa segunda derrota na competição, mas vamos dar a volta por cima”, disse o comandante.

Com o resultado, o Volta Redonda encerrou a 11ª rodada na quarta posição do grupo A, com 17 pontos, mesma pontuação de Tombense-MG e Manaus-AM, que levam a melhor nos critérios de desempate, e dois a menos do que o líder Botafogo-PB. Agora, o Esquadrão de Aço se prepara para uma sequência de jogos no Raulino de Oliveira. O primeiro será diante do Botafogo-PB neste sábado, dia 14, às 17h.

“Foi uma viagem muito longa, desgastante e agora é retornar para casa e trabalhar para enfrentar estas partidas que teremos em casa, diante de duas equipes muito fortes e tradicionais. Precisamos fazer o dever de casa e ganhar os três pontos, primeiro contra o Botafogo, para depois pensar no Paysandu”, completou.