Série C: Técnico do Volta Redonda avalia empate em duelo direto e prepara equipe para ‘torneio alternativo’

Volta Redonda, RJ, 24 (AFI) – Mesmo jogando em casa, o Volta Redonda-RJ não teve vida fácil diante do Paysandu-PA, no último domingo (22), em um duelo direto pelo G4 do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro e por isso, ficou no empate por 2 a 2, em pleno Estádio Raulino de Oliveira. Incomodado com o resultado, o técnico Neto Colucci deu entrevista coletiva após o final da partida.

O comandante lamentou o gol sofrido nos acréscimos, que resultou no empate em 2 a 2 com o Paysandu-PA, resultado que deixa o Esquadrão de Aço na quinta colocação do grupo A, com 19 pontos, dois a menos que o líder Botafogo-PB. Se complicando na briga pela classificação para a segunda fase da Série C para se manter vivo na briga pelo acesso.

“Tomamos um gol no final do jogo, em uma infelicidade do Vinícius, que vem fazendo um excelente campeonato, mas é ser humano e, infelizmente, falhas acontecem. Tivemos jogadores errando cruzamentos, passes, dribles, mas quando o goleiro erra, é o último homem e acaba em gol. Para o Paysandu o empate foi bom, para a gente não, mas ainda faltam cinco jogos, acredito na competência do meu time, da minha comissão técnica e temos totais condições de ir buscar a classificação”, disse Neto.

COMPETIÇÃO ALTERNATIVA

Em meio a disputa da Série C, o Voltaço irá participar de outra competição onde irá a campo com uma equipe alternativa, dando oportunidade para os atletas que atuaram pouco tempo durante esta temporada. Trata-se da Copa Rio, no qual a equipe irá estrear nesta quarta-feira (25) contra o Sampaio Corrêa-RJ.

“Vamos tentar equilibrar, entendendo que o nosso foco é a Série C, mas, toda vez que entramos em uma competição para representar o Volta Redonda, vamos buscar o título. É uma competição que traz um título, o que por si só é muito importante, já que não estamos brigando pela vaga na Copa do Brasil e nem na Série D, que já temos assegurados, graças ao grande trabalho que estamos fazendo no ano”, completou o comandante.