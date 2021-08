Série C: Técnico Pingo analisa empate e pede para que São José-RS use duelo como aprendizado

Porto Alegre, RS, 10 (AFI) – Depois de vencer o Botafogo-SP por 4 a 2, o São José-RS não conseguiu embalar mais um resultado positivo e acabou derrotado pelo Criciúma-SC, por 2 a 1, no fechamento da 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na noite desta segunda-feira (09). Com o resultado, o Zequinha segue perto da zona de rebaixamento.

“Este vai ser um jogo que deixará de aprendizado a necessidade do time de acreditar mais, e acreditar sempre. Antes do jogo nós falávamos que conseguiríamos ter a bola e sermos superiores ao adversário, e que as oportunidades apareceriam. Infelizmente, não tivemos a felicidade nas finalizações. Hoje, posso dizer que perdemos três pontos. Deixamos escapar, e isso não pode mais acontecer”, disse o técnico Pingo ao final da partida.

Mesmo jogando fora de casa e depois de sair atrás no placar, o time gaúcho não desistiu e conseguiu empatar ainda no primeiro tempo com Jadson. Porém, nos minutos finais da segunda etapa, o Zequinha acabou levando um balde de água fria ao levar o segundo gol de Silvinho, que deu a vitória para o Criciúma.

“Sofrer um gol no final do jogo foi determinante. Não tivemos tempo para reagir. Hoje nossa equipe jogou com a bola, esteve com a postura e a forma de jogar que eu gosto. Ainda temos que fazer alguns ajustes, especialmente nas bolas cruzadas para a área, mas trabalharemos ao longo da semana e seguiremos acreditando”, avisa o técnico Pingo.

Com a derrota, o Zeca para nos 11 pontos na tabela e mantém o oitavo lugar após a 11ª rodada, dois pontos a frente da zona de rebaixamento e agora, a nove da zona de classificação. O comandante deverá ser desfalque contra o Ituano no próximo sábado, no interior paulista. Depois de encerrada a partida, Pingo foi expulso pela arbitragem. Minutos antes, Cláudio Maradona também levou o cartão vermelho quando estava no banco de reservas, já substituído.