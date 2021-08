SÉRIE C: Tombense lidera Grupo A e Ypiranga se isola no Grupo

Campinas, SP, 7 (AFI) – Quatro clubes paulistas entraram em campo neste sábado pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, mas quem se deu melhor foi o Ypiranga que lidera o Grupo B. No Grupo A, o Tombense assumiu a liderança provisória, embora a briga pela ponta continue bastante equilibrada.

VITÓRIA NO SUL

Pela manhã, o Ypiranga venceu o Mirassol por 1 a 0 na cidade de Erechim (RS). Com isso se manteve na ponta com 23 pontos. Atrás aparecem Novorizontino e Ituano que empataram sem gols na cidade de Novo Horizonte (SP). Ambos têm 20 pontos, mas o Novorizontino leva pequena vantagem no saldo de gols – 6 a 3 – e fica como vice-líder.

A quarta posição está com o Botafogo que fez 1 a 0 sobre o Paraná no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). O time paulista soma 19 pontos, dois na frente do Criciúma (17) que domingo recebe o São José–RS.

TOMBENSE NA PONTA

No Grupo A, o destaque ficou para a vitória por 3 a 0 do Tombense sobre o Jacuipense-BA, em jogo disputado no interior de Minas Gerais. O Tombense lidera com 17 pontos, mesma pontuação de Ferroviário-CE e Volta Redonda.

O Ferroviário empatou por 1 a 1 com o Altos-PI na sexta-feira, enquanto o Volta Redonda vai jogar contra o Manaus, neste domingo na Arena da Amazônia.

SANTINHA VENCE UMA

Enfim, o Santa Cruz desencantou e conseguiu a sua primeira vitória. Fez 2 a 0 em cima do Floresta, no Ceará, e agora aparece com seis pontos e ainda na lanterna. Tem quatro pontos abaixo da Jacuipense, também na zona de rebaixamento.

Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D.

Confira os jogos da 11.ª rodada da Série C:

Sábado

Tombense-MG 3 x 0 Jacuipense-BA

Floresta-CE 0 x 2 Santa Cruz-PE

Ypiranga-RS 1 x 0 Mirassol-SP

Novorizontino-SP 0 x 0 Ituano-SP

Botafogo-SP 1 x 0 Paraná-PR

Domingo

11h

Oeste-SP x Figueirense-SC

16h

Manaus-AM x Volta Redonda-RJ

18h

Botafogo-PB x Paysandu-PA

Segunda-feira

20h

Criciúma-SC x São José-RS