Série C: Tombense-MG está confiante para se manter no topo, mas tem cautela

Tombos, MG, 31 (AFI) – A liderança do Grupo A no Campeonato Brasileiro Série C, agora, é do Tombense-MG. Depois de Volta Redonda-RJ, Botafogo-PB, Manaus-AM, chegou a vez do Carcará assumir a ponta. Um dos responsáveis é o atacante Vitinho, que foi contratado em julho, e, apesar de celebrar o momento, reconhece a dificuldade da continuidade.

O Tombense alcançou a primeira colocação com a vitória justamente sobre o antigo líder, o Manaus, por 2 a 1, na última rodada. O Carcará soma 22 pontos, apenas um de vantagem para o Gavião, o Botafogo e o Paysandu. O quinto colocado Ferroviário-CE tem 20 e o Volta Redonda, 19.

REFORÇO MANDA RECADO A TORCIDA DO COELHO

CONFIANÇA

A briga, como se percebe, é muito boa e ainda faltam quatro rodadas para o término da Fase de Grupos. Vitinho acredita que o Tombense está focado na classificação, independentemente da posição.

“A Série C é muito difícil com muitas equipes qualificadas, mas nosso time está se comportando bem diante disso. Para mim e para o resto do grupo, estamos bem confiantes com a classificação. Vamos lutar pelo objetivo até o final.”

AUMENTOU O “SARRAFO”

Os três pontos em cima do Manaus, com certeza, credenciam a confiança do elenco. O Gavião, em quatro jogos, estava em invicto sob o comando de Evaristo Piza, porém, encontrou o Tombense, em Tombos, e conheceu a primeira derrota. Vitinho sabe que é momento de comemorar, mas de aumentar a concentração também.

“Conquistamos uma bela vitória e a liderança em cima do Manaus, que é um time organizado. Foi um jogo muito difícil, mas com responsabilidade e respeito ao adversário, nós estávamos dentro de casa e tínhamos que fazer nosso papel, que era sair com os três pontos. Agora é manter e nós sabemos que é mais difícil do que ser líder. É ter concentração e ser efetivo em todas as jogadas de ataque.”

CALMA, RESPEITO E APROVEITAMENTO

Na próxima rodada, o Tombense tem mais um confronto direto. Visita o terceiro colocado Botafogo, às 20 horas, no Almeidão.

“Vai ser um jogo muito difícil, mas nossa equipe está preparada para esses confrontos diretos. É ter calma, respeitar o adversário e aproveitar as oportunidades.”