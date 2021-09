Série C: Treinador do Criciúma-SC cobra postura diferente fora de casa: ‘A gente fica tímido’

[ad_1]



Criciúma, SC, 30 (AFI) – Um grande time, campeão, conquista vitórias dentro e fora de casa. O Criciúma-SC é dominante no Dr. Heriberto Hulse, mas longe de Santa Catarina, não engrena no Campeonato Brasileiro Série C. Na última rodada, visitou o Novorizontino-SP e, além da derrota por 1 a 0, perdeu a vice-liderança para o adversário.

O Tigre sulista estacionou com os 26 pontos e ficou na terceira posição do Grupo B. À frente com 27, estão o Novorizontino e o Ypiranga-RS, que assume a ponta por conta do saldo de gols (nove a oito).

ASSUMIR RESPONSABILIDADE

O Criciúma tem 100% de aproveitamento, dentro de casa. Foram sete triunfos em sete partidas. Quando é visitante, porém, o time “fica tímido” e não se impõe. São quatro derrotas, dois empates e apenas uma vitória. O treinador Paulo Baier esperava que, após os três pontos contra o Ypiranga, no Colosso da Lagoa, a situação mudaria…

“A gente veio para cá (São Paulo) com um propósito, infelizmente não deu certo, mas temos que continuar. Logo temos outro jogo e temos que somar pontos. Temos que ter mais personalidade fora de casa, assumir mais responsabilidade. Em casa a gente joga, todo mundo aparece. Fora a gente fica tímido. Temos jogadores experientes que têm que assumir responsabilidades também.”

‘TEMOS QUE MANTER A CABEÇA BOA’

Não era uma tarefa fácil. Além do Novorizontino também estar na briga pelas primeiras posições, não perdeu no Jorge Ismael de Biasi. Apesar do resultado e desempenho abaixo, então o comandante sabe que não precisa se preocupar ainda.

“Nós criamos muito pouco, não conseguimos chegar ao gol. Jogar fora é sempre difícil. Mesma coisa os adversários jogarem lá contra nós, é difícil também. Temos que trabalhar, manter a cabeça boa. Estamos dentro do G-4. Lógico que não queríamos perder, que pontos seriam importantes, mas não aconteceu.”

CHANCE DE VITÓRIA

Na próxima rodada, a visita do Criciúma é ao Durival Britto, às 19 horas do sábado (04), contra o vice-lanterna (9°) Paraná-PR. Boa oportunidade para deixar a timidez de lado.