Série C: Treinador do Jacuipense-BA se reapresenta cheio de energia e confiante na permanência

Riachão do Jacuípe, BA, 26 (AFI) – O técnico Jonilson Veloso conhece como poucos o Jacuipense-BA, diante do histórico de sucesso alcançado durante os últimos anos. Por esse motivo, retornou ao comando do time grená para encarar uma série decisiva composta por cinco jogos no Campeonato Brasileiro Série C.

Como treinador do Jacupa, Jonilson Veloso possui, entre os seus principais feitos, o acesso na Série D do Brasileiro no ano de 2019. Assim como a quarta colocação no campeonato estadual deste ano.

Ao analisar os desafios que o Jacupa terá pela frente, Veloso ressalta a atitude que exige dos seus comandados nas partidas que decidirão o futuro do time na divisão.

“Final não se joga, final se ganha. São cinco finais, esse é o nosso espírito. Temos que ganhar esses jogos, mudar nossa atitude. Tive uma conversa muito boa com os jogadores. Eles compraram essa ideia e tenho certeza de que vamos dar alegria à torcida do Jacuipense, que é a permanência na Série C.”

‘ESTAMOS AQUI, PRONTOS’

Já sobre a volta ao comando do Jacupa, o treinador ressalta que sempre esteve disposto em ajudar. Principalmente quando se trata da casa pela qual obteve tantas conquistas.

“A gente vive do futebol, tem que estar sempre contribuindo para o futebol. E para esse clube, que sempre abriu as portas, fica aquele carinho, amizade. Com tudo isso a gente avaliou e retornou, em uma situação até um pouco mais difícil pelos resultados que aconteceram. Mas estamos aqui, prontos para o desafio.”

O primeiro dos cinco desafios é contra o sexto colocado do Grupo A Ferroviário-CE, fora de casa, no Elizir Cabral, às 15 horas do sábado (28). O Jacupa abre a zona de rebaixamento, em nono, com 11 pontos, a três do Altos-PI, que está em oitavo.