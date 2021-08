Série C: Treinador do Ypiranga-RS lamenta derrota, mas promete ‘foco total’ em próximo duelo

Erechim, RS, 17 – A equipe do Ypiranga-RS se reapresentou nesta segunda-feira, visando o jogo diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, no próximo domingo (22) em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro Série C, após a derrota por 1 a 0 para o Criciúma-SC na última rodada.

O Ypiranga tem um bom retrospecto diante dos clubes paulista, até o momento. Foram seis jogos com vitórias sobre Mirassol-SP, o próprio Botafogo-SP, Oeste-SP e Novorizontino-SP e um tropeço para o Ituano-SP na oitava rodada.

‘CORRIGIR AS FALHAS’

O objetivo do técnico Júnior Rocha, apesar do bom retrospecto, é virar a página depois de perder para o Criciúma e focar exclusivamente no Pantera.

“Enfrentamos uma grande equipe, mas tivemos oportunidades de ter saído com a vitória, mas agora é foco total no Botafogo que tem uma grande equipe com técnico experiente então vamos usar esses dias para corrigir as falhas da última partida para que possamos realizar um grande jogo”, disse o treinador.

ATAQUE PODEROSO

Mesmo com a derrota o time de Junior Rocha continua com a melhor campanha e lidera o Grupo B com 23 pontos e o melhor ataque com 20 gols. Em 12 rodadas, o time só não não marcou gols no empate em 0x0 diante do Figueirense-SC e na última partida.

“Temos uma boa média de gols na competição e teremos somente jogos decisivos pela frente sendo que vamos sair quatro vezes fora e apenas dois jogos em casa, então temos que manter a tranquilidade continuar trabalhando como sempre fizemos até aqui e sempre com objetivo de melhoras e o grupo está totalmente focado na competição em busca da classificação”, avaliou o técnico Júnior Rocha.

DOMINGO À TARDE

O Ypiranga terá mais seis duelos até o término da Fase de Grupos. O próximo compromisso, às 16 horas do domingo, em Ribeirão Preto diante do Botafogo, é válido pela 13ª rodada no Grupo B do Brasileiro da Série C.