Série C: Treinador é apresentado no Altos-PI e quer implementar ‘um futebol bonito, ofensivo’

Altos, PI, 02 (AFI) – O novo treinador do Altos-PI já quer trabalho. Horas após o anúncio, Paulinho Kobayashi comandou o primeiro treino e iniciou a terceira passagem à frente do time. A contratação “relâmpago” do Altos se apresentou nesta segunda-feira e falou das expectativas para a sequência do Campeonato Brasileiro Série C.

A situação de momento com três jogos sem vitória, apesar de crítica, não é tão grave. O Jacaré é o sétimo colocado do Grupo B com 12 pontos. A dois de vantagem do Jacuipense-BA em nono. A distância para o G4, porém, também é pequena. Apenas quatro até o Ferroviário-CE.

FUTEBOL BONITO

Paulinho Kobayashi conquistou o bicampeonato piauiense nas últimas passagem pelo clube e esperar repetir, pelo menos, o desempenho das campanhas. O treinador sabe os caminhos para o Altos engrenar.

“A gente volta com o mesmo objetivo. Eles já sabem do modelo que a gente gosta, que o Altos jogue um futebol bonito, ofensivo, que tem resultado e consiga fazer os gols.”

“Tentar plantar o mais rápido possível nosso pensamento, colocar na cabeça dos nossos jogadores que é muito importante vencer em casa, pois aí essa parte (do rebaixamento) está longe. Primeiro a gente briga para tentar encaixar o nosso modelo de jogo, depois os resultados que a gente quer alcançar.”

VELOCIDADE PARA VOLTAR AO LAR

Todo o processo foi muito rápido. Da demissão de Marcelo Vilar até o anúncio de Paulinho Kobayashi e do anúncio até a apresentação. Em menos de 24 horas, o Altos resolveu a vida na vaga de treinador e trouxe alguém que está “em casa”.

“Foi muito rápido, quando vi já estava arrumando a mala, já estava viajando. Então, foi uma coisa rápida, nada foi combinado, conversado antes. Fiquei feliz (pela contratação), mas triste por um profissional que sai. Me sinto em casa quando venho para cá. Fica mais fácil, assim, dar sequência. Estou aqui para fortalecer o Altos.”

CONFRONTO DIRETO DE CARA

A estreia é na sexta-feira (06), às 20 horas, no Albertão, contra o quarto colocado Ferroviário-CE. Uma grande oportunidade para o novo treinador começar o trabalho com pé direito e dar confiança, novamente, aos torcedores.