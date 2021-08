Série C: Treinador não define Criciúma para confronto direto

Criciúma, SC, 12 (AFI) – A escalação do Criciúma para o confronto direto diante do Ypiranga, nesta sexta-feira, no Estádio Colosso da Lagoa, será conhecida apenas momentos antes da bola rolar na partida válida pela 12ª rodada da Série C do Brasileiro.

Depois da goleada sofrida para o Ituano, por 3 a 0, há duas rodadas, o técnico Paulo Baier disse que poderia mudar a forma do time jogador fora de casa. O Criciúma ainda não ganhou como visitante: são dois empates e três derrotas.

O treinador tem as voltas do goleiro Gustavo e do lateral-esquerdo Helder. Por outro lado, o lateral-direito Alemão e o atacante Hygor se contundiram na vitória sobre o São José, por 2 a 1, e são desfalques.

A principal dúvida de Paulo Baier é no meio-campo, entre Eduardo e Jessé. O primeiro é um volante que sai mais para o jogo, enquanto o outro tem características mais defensivas.

A provável escalação é: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Marcel e Helder; Arilson, Dudu Vieira, Eduardo (Jessé) e Dudu Figueiredo; Silvinho e Marcão.

Na quarta colocação do Grupo B da Série C, o Criciúma vai enfrentar o líder, que tem três pontos a mais (23 a 20).