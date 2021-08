Série C: Um dos destaques do Figueirense sente a coxa e passa a ser dúvida para Jorginho

Florianópolis, SC, 25 (AFI) – O técnico Jorginho ganhou uma preocupação antes do próximo desafio do Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro. O meia Rodrigo Bassani sentiu a coxa e foi poupado do último treino.

Um dos destaques do Figueirense na Série C, Bassani será melhor avaliado pelo departamento médico do clube. Se Bassani é dúvida, o meia Guilherme Garré e o atacante Mirandinha se recuperaram de lesões e já voltaram a treinar. Outra novidade é o zagueiro Guilherme Teixeira, poupado na rodada passada, mas já recuperado de dores musculares.

REFORÇO!

Nos próximos dias, o Figueirense ainda pode anunciar a contratação do lateral-esquerdo Eltinho. O jogador teve sua saída confirmada do Juventude e acerta os últimos detalhes para defender o clube catarinense. Capitão do Juventude nas últimas duas temporadas, ele participou dos acessos nas Séries C e B do Brasileirão. Foram seis gols em 77 jogos.

O Figueirense está fora da zona de classificação. O time catarinense é o sexto colocado, com 19 pontos, contra 22 do Ituano, o primeiro dentro do G4. O próximo desafio do Figueirense é diante do Ypiranga, em jogo marcado para este domingo, às 11h, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.