Série C: Uma semana após deixar o Figueirense, zagueiro é apresentado em time europeu

Florianópolis, SC, 10 (AFI) – Exatamente uma semana depois do Figueirense anunciar a rescisão de contrato, mesmo em meio as disputas do Campeonato Brasileiro da Série C, o zagueiro Paulo Ricardo já tem nova casa. Isso porque, na manhã desta terça-feira (10), o defensor de 27 anos foi apresentado pelo Kuopion Palloseura, da Finlândia.

“Feliz e motivado com esta nova oportunidade na Europa. Eu me sinto mais experiente após o período no Brasil e espero ajudar o time a alcançar os seus objetivos na temporada. O KuPS é uma equipe tradicional aqui na Finlândia, acostumado a disputar competições europeias e que realiza uma boa temporada. Chego para agregar ao que tem sido feito. Vamos em busca de grandes coisas”, afirmou o zagueiro.

Paulo Ricardo estava no Orlando Scarpelli desde o começo do ano passado, mas vinha tendo pouco espaço e pediu a rescisão de contrato para procurar outro clube para seguir a carreira. Ao todo, ele fez 35 jogos com a camisa alvinegra.

Além do Figueirense, também passou por Santos, Goiás e Fluminense. Fora do Brasil, essa será a segunda experiência, já que o zagueiro vestiu a camisa do FC Sion, da Suíça, entre 2016 e 2018.