Série C: Vice-lanterna do Grupo B pode perder parceiro de investimentos

Curitiba, PR, 04 (AFI) – Segue o drama no Paraná-PR. A má fase dentro de campo e os problemas fora ganharam mais um capítulo. A empresa FDA Sports, que fechou um acordo com o clube para investimentos, atrasou pagamentos e a parceria pode encerrar com menos de três meses. Não houve pronunciamentos oficial ainda.

O acordo entre as partes foi a saída encontrada pelo Paraná para enfrentar os salários atrasados de funcionários e reerguer o time. A diretoria, porém, não contava com a desistência da organização chinesa responsável por injetar dinheiro na FDA Sports.

“LONGA” RELAÇÃO DE DOIS MESES

No contrato que firmou a parceria, a empresa prometeu investir cerca de R$ 3 milhões apenas em 2021 com parcelas em torno de R$ 400 mil. O começo foi intenso e vários jogadores chegaram ao Paraná, além dos salários serem pagos.

A empolgação durou pouco e por conta do afastamento chinês, a FDA Sports não tem recursos para acerta a segunda parcela. Agora, a empresa tem até o dia 22 de agosto para quitar. Caso contrário, a rescisão é bastante provável.

HAJA CONSEQUÊNCIA

A situação é complicada. O Paraná se encontra em intervenção judicial, o Ato Trabalhista, desde 2018, pelo atraso nos salários de funcionários. 20% das receitas do clube devem ser destinada as dívidas trabalhistas.

Os jogadores e membros da comissão técnica estão com os pagamentos em dia, mas os outros trabalhadores do clube continuam sem receber. Dentro de campo também há consequência.

Os atletas contratados a partir dos investimentos da FDA Sports não permanecem no Paraná com o possível término da relação.

SÉRIE C

O time paranista é o vice-lanterna (9°) no Grupo B do Campeonato Brasileiro Série C com nove pontos. O primeiro fora em 8º é São José-RS que tem 11. Na próxima rodada, o Paraná visita o Botafogo-SP, no Santa Cruz, às 19 horas do sábado.