Série C: Volante que estava na Espanha é anunciado pelo São José-RS

Porto Alegre, RS, 19 (AFI) – O São José-RS está um pouco distante na briga pela classificação à próxima fase no Campeonato Brasileiro Série C, porém, precisa se ligar para não cair. O Zeca, para isso, anunciou o volante “velho conhecido” Bernardo Pasquali, que estava no futebol espanhol.

O jogador treina com o São José há quase um mês, mas só foi regularizado na última quarta-feira. Bernardo atuou nas divisões inferiores da Espanha por quatro anos com o Manzanares e Clemente. Nos dois, participou de acessos à terceira.

KANE ‘É NOSSO JOGADOR’

RETRIBUIR A OPORTUNIDADE

Muitos torcedores não devem se lembrar da primeira passagem de Bernardo pelo São José. Ainda nas categorias de base, o volante surgiu para o futebol no Zeca e celebra o retorno ao “lar” com ambições.

“O Zeca foi o clube que me projetou lá no começo, onde eu tive a oportunidade de firmar meu primeiro contrato como profissional, ainda como Sub-17. E agora, quando tenho o objetivo de retornar ao futebol brasileiro, abriu as portas para mim. Tenho muito carinho pelo clube e vou abraçar essa oportunidade com todas as forças para ajudar o clube a chegar aos seus objetivos.”

BERNARDO, POR BERNARDO

Antes de partir para a Europa, Bernardo também acumulou passagens por Fluminense e Cruzeiro-RS. Na briga para se manter na Série C, o volante falou como pode ajudar o time comandado por Pingo.

“Sou um jogador muito dedicado, que pode exercer mais de uma função dentro de campo. Sou brigador e não desisto das jogadas. Nos clubes onde passei, me destaquei pela boa saída de bola e o bom jogo aéreo.”

BOAS-VINDAS DURA

Bernardo pode estrear em uma “pedreira”. O São José recebe, no Francisco Novelleto, o vice-líder Novorizontino-SP, neste sábado, às 11 horas. O Zeca está com 12 pontos no Grupo B, a três do Paraná-PR, que é o nono colocado e abre a degola.