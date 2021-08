SÉRIE C: Volta Redonda perde em Manaus e Botafogo-PB assume a liderança do Grupo A

Campinas, SP, 8 (AFI) – Os resultados deste domingo pela 11.ª rodada alteraram a liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. O novo líder é o Botafogo-PB que venceu o Paysandu por 2 a 1 e contou com a derrota do Volta Redonda para o Manaus por 1 a 0.

VITÓRIAS EM CASA

No Almeidão, em João Pessoa (PB), o Botafogo-PB saiu atrás, mas virou em cima do Paysandu. Na Arena da Amazônia, o Manaus derrubou o Volta Redonda que não perdia há nove rodadas.

O Botafogo-PB agora soma 19 pontos. Depois aparecem quatro times com os mesmos 17 pontos e brigando pelas vagas na segunda fase. O Manaus é vice-líder com cinco vitórias, seguido por Tombense com quatro vitórias e melhor saldo de gols (7) contra (4) do Volta Redonda, em quarto lugar.

O Ferroviário-CE, com saldo 1, é quinto colocado. Após a derrota, o Paysandu é sexto colocado com 16 pontos. O Altos tem 13, o Floresta 11, enquanto na zona de rebaixamento estão o Jacuipense, com 10, e Santa Cruz, com seis.

OESTE VENCE UMA

No Grupo B, o Oeste conseguiu a primeira vitória ao fazer 2 a 1 em cima do Figueirense, na Arena Barueri. Uma recuperação com o técnico João Brigatti.

Mesmo assim ainda é o lanterna com seis pontos. O Figueirense é sétimo colocado, com 13 pontos. A liderança é do Ypiranga, com 23 pontos, seguido por três clubes paulistas: Novorizontino e Ituano com 20 e Botafogo com 19 pontos.

ÚLTIMO JOGO

A rodada será encerrada na noite de segunda-feira. Às 20h, o Criciúma-SC recebe o São José-RS, no estádio Heriberto Hulse. O time da casa, que soma 17 pontos, tenta se manter na parte de cima da tabela e o rival gaúcho, que tem apenas 11, busca somar pontos para abrir distância da zona de rebaixamento.

Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase e os dois últimos serão rebaixados à Série D.

