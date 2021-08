Série C: Volta Redonda-RJ busca deixar time ‘na ponta dos cascos’ em Vassouras

Volta Redonda, RJ, 18 (AFI) – A última semana cheia do Volta Redonda-RJ será aproveitada longe de “casa”. O Voltaço viajou a Vassouras, onde treina até o duelo contra o Paysandu-PA. A Universidade de Vassouras recebe a delegação.

A sessão de treinamentos será no Estádio Municipal Ernani do Amaral Peixoto e o Volta Redonda ficará hospedado em um hotel, Gramado da Serra. O jogo com o Papão é neste domingo (22), às 18 horas, no Raulino de Oliveira.

FOCO DO BOTAFOGO É ‘SEMPRE NO PRÓXIMO JOGO’

TREINO ATRÁS DE TREINO

Para aqueles jogadores que não gostam muito dos treinos, o treinador Neto Colucci tem uma péssima notícia: dois períodos. A “folga” sem jogos no meio de semana, não tem espaço, ainda mais nesta reta final, e o comandante quer aproveitar.

“Primeiramente, gostaria de agradecer a Universidade de Vassouras por estar nos recebendo e apoiando a nossa intertemporada. Esta será a última semana que teremos cheia de trabalho e iremos aproveitar para treinar em dois períodos, o que é muito importante para melhorarmos fisicamente, taticamente e até para que os novos atletas conheçam um pouco mais os jogadores do elenco, evoluindo o nosso entrosamento dentro e fora de campo.”

‘NA PONTA DOS CASCOS’

O Volta Redonda é o quinto colocado do Grupo B no Campeonato Brasileiro Série C com 18 pontos, mesma pontuação de Ferroviário-CE, Tombense-MG e Manaus-AM. À frente, com 19, aparece o Paysandu-PA e, na liderança, o Botafogo-PB, que soma 20.

Faltam apenas seis rodadas para o fim da Fase de Grupos e só a classificação interessa ao Voltaço de Neto Colucci. A sessão dupla de treinamentos é justamente para atingir o objetivo. Nada de descanso.

“A ideia é colocar o time na ponta dos cascos para esta reta final de primeira fase. Nossa equipe vem em uma constante evolução e é a hora de conquistarmos as vitórias que nos garantem a classificação para a próxima fase, para que possamos ir em busca do tão sonhado acesso à Série B.”