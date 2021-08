Série C: Volta Redonda-RJ dá primeiros minutos a jovens na Copa Rio

Volta Redonda, RJ, 26 (AFI) – O Volta Redonda-RJ está com a atenção completamente direcionada para a reta final do Campeonato Brasileiro Série C. O foco não impede, porém, a disputa da Copa Rio. O Voltaço estreou nesta quinta-feira contra o Sampaio Corrêa e empatou em 0 a 0.

A partida de volta das oitavas de final da Copa Rio será no dia 7 de setembro, às 15h, no estádio Raulino de Oliveira. O Voltaço precisa de uma vitória simples para avançar às quartas de final.

PRATAS DA CASA ESTREIAM

O título talvez não seja de tamanha valia, mas a competição é importante para o treinador Neto Colucci rodar o elenco e dar as primeiras oportunidades para os jovens das categorias de base entre os profissionais.

O meio-campista Evertton de 18 anos e o goleiro Avellino foram os nomes que receberam a chance de Neto Colucci na primeira partida das oitavas de final. O arqueiro de 23 anos está no Volta Redonda desde 2018 e celebrou os minutos.

“Sabemos que a posição de goleiro é mais difícil de surgirem oportunidades de jogar, mas desde que cheguei ao profissional venho trabalhando muito forte, esperando chegar o meu momento. Agradeço a confiança da comissão técnica e dos meus companheiros, que me passaram muita segurança para esta estreia.”

SÉRIE C OU SÉRIE C

Pela competição que “interessa”, o Volta Redonda entra em campo na segunda-feira (31), às 20 horas. O Voltaço visita o Santa Cruz, no Arruda, pela 14ª rodada, em busca de garantir uma vaga no G4.

Os fluminenses somam 19 pontos, assim como o quarto Tombense-MG e o sexto Ferroviário-CE. A distância para o líder Manaus-AM é de apenas dois. Disputar a Copa Rio e colocar os jovens é legal, mas nada tira a concentração da Série C.