Série C: Volta Redonda-RJ recebe o líder do Grupo A e lateral afirma: ‘Obrigação de buscar a vitória’

Volta Redonda, RJ, 13 (AFI) – O Volta Redonda-RJ perdeu o último duelo para o Manaus-AM por 1 a 0, pela 11ª rodada, e conta com uma sequência em casa para se recuperar. O tropeço fez o próprio Gavião ultrapassar os fluminenses e ocupar a segunda colocação.

O Voltaço é o quarto do Grupo A, no momento, com os mesmos 17 pontos de Manaus, Tombense-MG e Ferroviário-CE. O saldo de gols, então, se torna ainda mais importante para a reta final do Campeonato Brasileiro Série C.

‘PRECISAMOS PROPOR NOSSO JOGO’

O primeiro dos dois jogos no Raulino de Oliveira para se reestabelecer é contra o líder Botafogo-PB, que soma 19 pontos. O lateral-direito Júlio Amorim, porém, entende que o Volta Redonda tem obrigação de buscar os três pontos.

“Sabemos que será uma partida muito difícil, equilibrada, contra o líder do nosso grupo, mas no Raulino temos a obrigação de buscar a vitória até o final. Precisamos pressionar ao máximo o adversário, propor o nosso jogo para fazer valer o fator casa e conquistar estes importantes três pontos.”

RAULINO DA SORTE?

Jogar em casa, para Júlio é totalmente diferente. Não por acaso, os números também. O Volta Redonda está invicto no Raulino de Oliveira com três vitórias e dois empates. Os fluminenses esperam manter o aproveitamento para se aproximar do “objetivo”.

“Quando jogamos no Raulino, sentimos a diferença. Além de conhecermos o campo, o clima é muito diferente. Estamos bem habituados a jogar aqui e vamos fazer de tudo para ganharmos estes dois jogos em casa, para ficarmos ainda mais perto do nosso objetivo, que é a classificação para a próxima fase.”

DEVER DE CASA

A tarefa contra o primeiro colocado é neste sábado, às 17 horas. Em seguida, no domingo do dia 22, o Volta Redonda recebe o Paysandu, às 18 horas.