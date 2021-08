Série C: Ypiranga-RS apresenta zagueiro colombiano e fará jogo-treino contra rival gaúcho

Erechim, RS, 04 (AFI) – Assim como o Portal Futebol Interior adiantou na manhã de terça-feira, o Ypiranga-RS oficializou nesta quarta-feira (04) a chegada do zagueiro colombiano Salazar para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. Ele chega para suprir a baixa do zagueiro Patrick, que será submetido a um procedimento cirúrgico.

Segundo informou o clube, Salazar chegou a Erechim junto com a delegação do Canarinho, que retornou de Curitiba-PR após empatar com o Paraná. Natural de Quidbó, na Colômbia, ele começou a carreira no Tigre-COL, mas está no Brasil desde 2015, quando atuou na base do Coritiba.

De lá para cá, acumula passagens por Paraná Clube, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro de 2020, Rio Branco-PR, Avaí, Barra-SC, Ceará, entre outros. Neste começo de ano estava no Azuriz, onde disputou a elite do Campeonato Paranaense.

JOGO-TREINO

Enquanto reforça seu elenco, o técnico Júnior Rocha está aproveitando para dar oportunidade aos atletas com baixa minutagem na Série C com jogos-treinos. Depois de vencer o União Frederiquense na semana passada, nesta quarta-feira (04), o Canarinho irá fazer um amistoso o Passo Fundo, no Estádio Colosso da Lagoa.

“É importante enfrentar adversários que disputarão o Gauchão Série A2 pela competitividade enorme que apresentam”, disse o comandante. Já os atletas com maior tempo de jogo participarão dos trabalhos físicos.

Vindo de um empate contra o Paraná, o Ypirnga-RS busca a reabilitação para seguir na liderança isolada do Grupo B. Atualmente com 20 pontos, o time gaúcho volta a campo no próximo sábado (07) quando recebe o Mirassol, às 11h.