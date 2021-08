Série D: A duas rodadas do fim da primeira fase, saiba quais são os melhores ataques da competição

Campinas, SP, 26 (AFI) – O Campeonato Brasileiro Série D vai chegando ao fim de sua primeira fase. Faltando duas rodadas para o encerramento, algumas equipes tem se destacado por seu poderio ofensivo e o Portal Futebol Interior traz a lista com os cinco melhores times neste quesito.

ATAQUES IMPRESSIONANTES

O ABC-RN lidera o Grupo A3 com 25 pontos e já está garantido na próxima fase. Com 28 gols, a equipe de Natal tem o melhor ataque do campeonato. Apenas o Atlético-CE não tomou gols do time potiguar. O destaque fica por conta da goleada de 9 a 1 sobre o Caucaia-CE.

Já o Castanhal-PA não tem a melhor campanha da competição a toa. Com 27 gols, a equipe paraense fica em segundo na lista dos melhores ataques. O time balançou as redes adversária em todos os jogos até aqui e já garantiu o primeiro lugar do Grupo A1, com 32 pontos.

OUTROS DESTAQUES

Completam o top 5 de melhores ataques a Caldense-MG, o FC Cascavel-PR e o América-RN, todos com 24 gols marcados. O time mineiro é vice-líder do Grupo A6, mas ainda não tem vaga garantida na fase seguinte. Os paranaenses estão na liderança do Grupo A8 e já tem classificação garantida. Enquanto o América-RN está em segundo no Grupo A3 e também já avançou.

ABC-RN – 28 gols

Castanhal-PA – 27 gols

Caldense-MG – 24 gols

FC Cascavel-PR – 24 gols

América-RN – 24 gols