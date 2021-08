Série D: ABC confirma dispensa de zagueiro que chegou a ser capitão

Natal, RN, 23 (AFI) – O que vinha sendo especulado nos últimos dias foi confirmado nesta terça-feira: o zagueiro Vinicius Leandro não jogará mais pelo ABC no Campeonato Brasileiro da Série D.

O jogador foi capitão na temporada passada e chegou a liderar o grupo em 2021. Só que perdeu a faixa de capitão e nas últimas semanas passou a ser apenas opção no banco do elenco alvinegro.

A decisão em rescindir com o zagueiro foi exclusiva do presidente Bira Marques, não tendo qualquer relação com algum tipo de decisão da comissão técnica de Moacir Júnior.

Agora sem Vinicius Leandro, o ABC voltará a campo no sábado para enfrentar o Sousa, às 16 horas, no interior da Paraíba. O Mais Querido lidera o Grupo A3, com 25 pontos ganhos – classificado de forma antecipada à próxima fase da Série D.