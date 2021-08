Série D: ABC-RN fecha com zagueiro que estava na Série B do Brasileiro

Natal, RN, 26 (AFI) – O ABC-RN anunciou no fim da tarde desta quinta-feira a contratação de um velho conhecido. Trata-se do zagueiro Suéliton, de 30 anos. O defensor, que assinou até o fim da Série D do Campeonato Brasileiro, retorna ao clube que defendeu de 2014 a 2015.

Antes de chegar ao ABC, Suéliton estava no Remo-PA, onde disputou quatro partidas, três pela Série B e uma pela Copa do Brasil.

ESTÁ PRONTO

O clube informou que o zagueiro realizou os exames médicos, assinou contrato e já iniciou os trabalhos com o restante do elenco.

ABC NA SÉRIE D

A equipe comandada pelo técnico Moacir Júnior é a líder do Grupo A3, com 25 pontos, quatro a mais que o arquirrival América-RN.

Na próxima rodada, o ABC visita o Sousa-PB, neste sábado, às 16h, no Estádio Antonio Mariz.