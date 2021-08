Série D: América-RN cheio de desfalques para confronto com o Campinense-PB

Natal, RN, 27 (AFI) – O América-RN está com muitos problemas para o confronto com o Campinense-PB, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D. O goleiro Samuel Pires, o lateral Felipinho, os zagueiros Lucão, Mael e Raniery, e o atacante Alvinho não participaram do treinamento desta quinta-feira.

O técnico Renatinho Potiguar falou sobre as dificuldades para escalar a equipe para a próxima partida.

“A gente tem tido dificuldades, principalmente no setor de defesa. Muitos atletas acabaram se machucando e tivemos que optar por outros, sem o entrosamento ideal. Mas isso faz parte do processo de qualquer campeonato e a gente espera que os atletas voltem o mais rápido possível”.

PRÓXIMO JOGO

A partida contra o Campinense-PB está marcada para sábado, às 15h. As duas equipes já estão classificadas. Em casa, o América-RN tem a oportunidade de praticamente garantir o segundo lugar do Grupo A3.