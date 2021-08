Série D: Aparecidense-GO anuncia atacante do Goiás por empréstimo

Goiânia, GO, 11 (AFI) – Líder do Grupo A5 e com vaga encaminhada à próxima fase do Campeonato Brasileiro Série D, a Aparecidense-GO segue atenta ao mercado para reforçar seu elenco. Nesta semana, anunciou a chegada do atacante Samuel, que chega por empréstimo junto ao Goiás.

“Mais uma novidade no Camaleão! Samuel chega para reforçar ainda mais o ataque da Aparecidense para a disputa da Série D. Seja muito bem-vindo”, comunicou o clube.

Cria da base do Goiás, Samuel teve passagem no Londrina, ajudando o time paranaense a conquistar o acesso à Série B.

SITUAÇÃO NA SÉRIE D

Com seis vitórias, três empates e apenas uma derrota, a Aparecidense lidera o Grupo A5 com 21 pontos, seis a mais do que o União-MT, primeiro fora do G4.

No sábado, às 15h30, o time visita o lanterna (8º) Jaraguá-GO, pela 11ª rodada.