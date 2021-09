Série D: Aparecidense-GO anuncia goleiro revelado no Goiás como reforço

[ad_1]



Goiânia, GO, 31 (AFI) – A Aparecidense-GO anunciou um novo reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro Série D. Trata-se do goleiro Vinicius Fernando.

O atleta, de apenas 21 anos, será o quarto jogador da posição no elenco, que já conta Pedro Henrique, que vem sendo titular, além de Lennon e Wéverton.

CARREIRA

Nascido em Ceres-GO, o jogador foi revelado pelo Goiás e também passou por outras equipes do estado, como Trindade e Jaraguá. O último clube de Vinicius foi o Juventus-SC, que também está na disputa da Série D. O goleiro já está regularizado e à disposição da comissão técnica.

PRÓXIMO JOGO

O Camaleão volta a campo no próximo sábado, às 16 horas, fora de casa, contra o Nova Mutum-MT. A equipe goiana já tem o primeiro lugar do Grupo A5 assegurado com 28 pontos, com oito vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.