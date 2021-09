Série D: Apesar da classificação, Retrô-PE anuncia saída de treinador

Recife, PE, 31 (AFI) – O Retrô-PE anunciou, na manhã desta terça-feira, a saída do técnico Luizinho Vieira. O desligamento do treinador causa estranheza, já que o mesmo salvou o time do rebaixamento no Campeonato Pernambucano e classificou a equipe para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Série D.

Luizinho comandou o Retrô-PE nas 13 partidas da competição nacional, com quatro vitórias, sete empates e apenas duas derrotas. A Fênix está em quarto lugar e com vaga garantida no mata-mata.

Luizinho Santos não comanda mais o Retrô-PE – Foto: Ascom/Retrô

O QUE DISSE O CLUBE

Em nota, a diretoria afirmou que o rompimento do trabalho foi decidido em comum acordo entre as partes.

Além disso, agradeceu o treinador pelos quatro meses à frente da equipe e desejou sucesso na sequência da carreira. O técnico ainda não se manifestou.

O Retrô-PE não anunciou quem comanda a equipe a partir de agora.

ANÚNCIO OFICIAL NA ÍNTEGRA:

“O Retrô FC Brasil, em comum acordo com o profissional, vem a público informar o desligamento do treinador Luizinho Vieira e sua comissão técnica.

Agradecemos aos profissionais por todo empenho ao longo destes 4 meses de trabalho, conseguindo a permanência do clube na elite do futebol estadual e a recente classificação à próxima fase do brasileiro.

O azulão deseja sucesso aos envolvidos em suas próximas trajetórias”

PRÓXIMO JOGO

O Retrô-PE volta a campo no próximo domingo, diante do Murici-AL, às 16h, fora de casa. A equipe, já classificada, ainda busca o terceiro lugar do Grupo A4.