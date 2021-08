Série D: Após anunciar dois reforços, Nova Mutum-MT perde artilheiro para sequência da competição

Nova Mutum, MT, 26 (AFI) – Depois de anunciar as contratações do goleiro Juninho e do atacante Wandinho, o Nova Mutum-MT comunicou a saída do atacante Matheus Vieira, artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro Série D.

O jogador de 24 anos, que balançou as redes cinco vezes durante a competição, recebeu proposta do Gulf FC, dos Emirados Árabes Unidos, e foi liberado pela diretoria do Azulão.

DESPEDIDA

Em vídeo divulgado pelo clube, o jogador se despediu.

“Estou aqui para me despedir de vocês, quero agradecer a oportunidade de ter vestido essa camisa e o apoio que todos vocês me deram. Quero agradecer à diretoria, ao treinador William de Mattia, à todas as pessoas que foram responsáveis de eu estar aqui e dizer que foi um prazer enorme ter vestido essa camisa.”

“Quero agradecer muito aos meus companheiros que me ajudaram em todos os momentos aqui no clube. Espero ter ajudado”, completou ele.

CONFIRA O ANÚNCIO OFICIAL DO CLUBE

“O Nova Mutum Esporte Clube comunica que o atleta Matheus Vieira não integra mais o elenco do Azulão. O atacante recebeu uma proposta dos Emirados Árabes.

O Nova Mutum agradece pelos serviços prestados e os cinco gols que ajudaram na consolidação da boa campanha na primeira fase da Série D.”

CAMPANHA

O Nova Mutum-MT ocupa o terceiro lugar do Grupo A5 com 21 pontos. A duas rodadas do fim, a equipe está muito próxima de garantir a classificação para a fase seguinte. O próximo confronto é no sábado, às 15h30, contra o Jaraguá-GO, fora de casa.