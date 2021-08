Série D: Após eliminação, jogador ‘vovô’ rescinde com o Fast Clube-AM

Manaus, AM, 25 (AFI) – Eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro, o Fast Clube-AM já deu início a reformulação do elenco. O meia Flamel, de 37 anos, rescindiu o seu contrato.

O jogador entrou em acordo amigável com a diretoria após a derrota para o Penarol-AM, no último domingo, e a consequente eliminação no torneio.

Flamel disputou 12 partidas nesta Série D e anotou dois gols. Apesar da alta idade, o meia quer seguir no futebol e aguarda propostas.

BASTANTE RODADO

Com passagens por diversos clubes, o jogador começou a carreira em 2003, no próprio Fast Clube. Depois, rodou bastante pelo futebol brasileiro e defendeu equipes tradicionais como Ferroviário-CE, Remo-PA, América-RJ, entre outros.

CAMPANHA NA SÉRIE D

Depois de quase conquistar o acesso no último ano, o Fast não teve o mesmo brilho neste ano e acabou eliminado de forma precoce.

Ainda com duas rodadas para o fim da primeira fase, a equipe do Amazonas ocupa a quinta posição do Grupo A1, com 13 pontos, seis a menos que o Galvez-AC, quarto colocado. No entanto, sem chances de buscar a vaga por causa do número de vitórias.