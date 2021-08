Série D: Após estrear pelo Moto Club, zagueiro recebe proposta de clube árabe

São Luis, MA, 01 (AFI) – A passagem de André Penalva pelo Moto Club pode ser mais rápida do que todo mundo esperava. Depois de estrear no último sábado, o zagueiro entrou na mira de um clube árabe.

André Penalva chegou ao Moto Club há quase um mês, mas demorou para ficar à disposição e fez sua estreia apenas no último sábado, na vitória sobre o 4 de Julho-PI, por 1 a 0, no Nhozinho Santos, pela nona rodada.

Como existe uma cláusula no contrato entre Moto Club e André Penalva que exige a liberação em caso de proposta do exterior, o clube maranhense não receberia nenhuma compensação financeira.

A reapresentação do elenco está marcada para segunda-feira e fica a expectativa se André Penalva vai participar da atividade. O próximo jogo do Moto Club é no sábado, contra o rival Imperatriz.

O Moto Club é o quarto colocado do Grupo A2 do Campeonato Brasileiro da Série D, com 12 pontos.