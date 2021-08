Série D: Após goleada, Moto Club libera técnico e sonha com ex-ídolo do Papão

São Luis, MA, 17 (AFI) – Deu ruim para o técnico Carlos Ferro, do Moto Club. Apanhar em casa por 4 a 1 para o Paragominas, sábado passado, n estádio Nhozinho Santos foi demais para a diretoria. Mesmo com o time em terceiro lugar no Grupo A2 da Série D do Brasileiro, o técnico levou o tradicional ‘bilhete azul’. O nome cotado para substituí-lo é Zé Augusto, ex-ídolo do Paysandu.

A campanha do Moto Club nem é tão ruim, mesmo porque o time ainda tem chances de classificação. Em 11 jogos foram quatro vitórias, três empates e quatro derrotas, um percentual de aproveitamento de 45,5%. O próximo jogo do Moto Club vai ser, de novo, disputado em casa num duelo estadual, contra o Juventude. Sábado, às 15h30.

Ainda restam mais três rodadas para terminar a primeira fase da Série D e o Moto tem boas chances de terminar entre os quatro primeiros e chegar à segunda fase. Mas agora cada jogo, em cada rodada, vai ser uma decisão.

O Imperatriz, também do Maranhão, está em quarto lugar, com os mesmos 15 pontos, porém, com uma vitória a menos: 3 a 4. Na frente aparecem o 4 de Julho, do Piauí, com 17, e o Guarany de Sobral-CE, com 22 pontos.

Mas a briga por vagas é intensa, porque três clubes aparecem fora do G4, com os mesmos 14 pontos: Palmas-TO, Paragominas-PA e Juventude-MA.