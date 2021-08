Série D: Após quatro jogos, técnico deixa o Ypiranga-AP, que já define substituto

Macapá, AP, 03 (AFI) – Ari Greco não é mais técnico do Ypiranga-AP para a sequência do Campeonato Brasileiro Série D. O treinador de 70 anos aceitou uma proposta do exterior e pediu para deixar o clube amapaense após apenas quatro jogos. Em seu lugar, o Ypiranga anunciou ex-jogador Everton Reis, que já atuava na comissão técnica.

“Por ter que cumprir compromisso de trabalho com a Colônia Portuguesa, onde já possui uma parceria com a Tuna Luso Brasileira e Portuguesa ligada à uma empresa de Portugal, o treinador Ari Greco solicitou seu desligamento do Clube da Torre, onde a Diretoria acatou sua decisão e desejando boa sorte na continuidade desse projeto entre Brasil e Portugal”, disse o clube em nota.

SÉRIE D

Em quatro jogos, Ari Greco teve apenas uma vitória. Deixa o Ypiranga com 11 pontos, na quinta colocação do Grupo A1, vivo na disputa pelo G4. O time volta a campo no domingo, às 18h, quando recebe o líder Castanhal-PA.