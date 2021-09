Série D: Após saída de atacante, Caldense-MG contrata jogador do Batatais para o setor

Poços de Caldas, MG, 31 (AFI) – A Caldense-MG agiu rápido no mercado para suprir a saída do atacante Mariotto para o futebol árabe, e contratou Gabriel Braga para a sequência do Campeonato Brasileiro Série D. O atacante de 25 anos estava no Batatais e chega para reforçar o time em busca do acesso da Série C.

O jogador aguarda apenas seu nome aparecer no BID para estar a disposição da comissão técnica do time.

CARREIRA

O atleta começou a carreira nas divisões de base do Ituano. Após subir para os profissionais, seguiu carreira no Oulu, da Finlândia. Retornou para o Brasil e vestiu as camisas de Rio Branco-AC, Guarani-SC, Rio Branco-SP, até chegar ao Batatais e agora partir para a Caldense-MG.

Gabriel em treinamento junto com a equipe – Foto: Divulgação/Caldense

Gabriel falou sobre sua chegada a equipe mineira. “É mais um desafio na minha carreira. Chego com a responsabilidade de ajudar o time e vou me empenhar nisso. A Caldense é uma equipe muito tradicional e espero contribuir para o time alcançar o objetivo do acesso”

PRÓXIMO JOGO

A Caldense-MG volta a campo no próximo domingo, às 16h, diante do Rio Branco-ES, em casa. A equipe mineira já está classificada, mas quer melhorar sua posição no Grupo A6. Atualmente ocupa o quarto lugar, com 21 pontos, apenas dois pontos atrás do vice-líder Boa Esporte-MG.